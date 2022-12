In 50 anni nessuno ha preso sul serio John Clauser, ma oggi ha vinto il Nobel

Pensateci: per 50 anni il tuo lavoro passa completamente in sordina per poi svegliarti il 4 ottobre con la notizia della vincita del Premio Nobel per la fisica. Questa è la storia dell'80enne John F. Clauser, che ha ricevuto l'ambito premio insieme ad Anton Zeilinger e Alain Aspect per il loro lavoro sull'entanglement quantistico.

Negli anni '60, Clauser era uno studente laureato in fisica alla Columbia University e per caso trovò un articolo nella biblioteca dell'università che, alla fine, gli avrebbe fatto guadagnare il Nobel. Il documento, pubblicato sulla rivista Physics nel 1964 dal fisico irlandese John Stewart Bell, considerava se la meccanica quantistica fornisse o meno una descrizione completa della realtà.

Al centro della questione c'era il fenomeno dell'entanglement quantistico, che vi abbiamo spiegato più volte sulle nostre pagine. In pratica è possibile ottenere due particelle con la medesima caratteristica, anche se queste sono "molto lontane" in modo che entrambe siano descritte da uno stato quantico globalmente definito, pur mantenendo le caratteristiche proprie della “sovrapposizione quantistica”.

Nel suo articolo del 1964, Bell sostenne la possibilità di verificare sperimentalmente se la meccanica quantistica fallisse nel descrivere tali elementi della realtà chiamandoli "variabili nascoste". Il premio Nobel Clauser decise di testare la proposta del fisico irlandese, ma quando iniziò a fare l'esperimento, il suo consigliere lo esortò a riconsiderarlo. "La parte più difficile all'inizio era cogliere l'opportunità", ha ricordato Clauser. "Tutti mi dicevano che non era possibile."

"Nessuno l'aveva fatto prima", ha dichiarato il premio Nobel. "Non avevamo soldi per fare nulla. Dovevamo costruire tutto da zero. Mi sono sporcato le mani, mi sono immerso nell'olio, c'erano molti cavi e ho costruito molta elettronica." L'esperimento di Clauser, condotto insieme al dottorando Stuart Freedman, dimostrò che le previsioni della meccanica quantistica erano corrette. "Consideriamo questi risultati una prova evidente contro le teorie locali delle variabili nascoste", scrissero nel 1972 sulla rivista Physical Review Letters.

L'impatto del rivoluzionario esperimento di Clauser non fu riconosciuto immediatamente. "Le cose erano difficili", continua lo scienziato. "Tutti dicevano: 'Bel esperimento, ma forse è meglio iniziare a misurare veri dati e smettere di sprecare tempo e denaro facendo un po' di fisica reale.'" Ci sono voluti 50 anni prima che Clauser ricevesse il premio Nobel per il suo lavoro sperimentale, mentre il collega, Stuart Freedman, passò a miglior vita nel 2012. "I miei soci sono morti da molto tempo", ha affermato Clauser. "La mia pretesa di fama è che ho vissuto abbastanza a lungo."

Oggi l'esperimento di Clauser e Freedman ha aperto la strada a tecnologie elaborate che utilizzano l'entanglement quantistico, come computer quantistici e protocolli crittografici.