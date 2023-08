Dopo 50 anni trovata la palla da golf sulla Luna lanciata da un astronauta

Durante la missione Apollo 14, l'astronauta Alan Shepard, armato di una mazza da golf e di alcune palline, decise di sfruttare l'opportunità unica di giocare a golf in un ambiente a gravità ridotta. I suoi primi colpi non andarono molto bene, ma al terzo tentativo, Shepard riuscì a colpire la pallina in modo tale da farla sparire.

Uno dei compagni di Shepard, l'astronauta Edgar Mitchell, riuscì a ritrovare una palla in un cratere vicino, ma la seconda pallina è rimasta dispersa fino a mezzo secolo dopo, ovvero oggi, quando lo specialista di imaging Andy Saunders e riuscita a individuarla grazie all'analisi di scansioni digitalmente migliorate del video originale girato durante la missione Apollo 14.

Contrariamente a quanto Shepard pensava, la pallina non era andata "miglia e miglia e miglia". L'analisi di Saunders ha rivelato che, nonostante la bassa gravità presente sul corpo celeste, non era andata molto lontano. "La pallina numero uno ha fatto 22 metri, mentre la numero due 36 metri", ha dichiarato l'esperto.

Nonostante queste distanze non siano particolarmente impressionanti, Saunders ha sottolineato che il fatto che Shepard sia riuscito a colpire la pallina e a farla volare è estremamente notevole. La tuta da astronauta avrebbe limitato i movimenti e l'elmetto avrebbe reso difficile la visuale, senza contare la gravità ridotta e l'assenza di atmosfera.

Lo "space man" merita un plauso per essere stato la prima persona a giocare a golf sulla Luna, anche se il suo colpo, in tutta onestà, non è stato dei migliori.