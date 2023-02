50 Giga a soli 4,99 euro al mese? Si può con Very Mobile, ma attenzione

Abbiamo già visto le offerte di portabilità Very Mobile di questo mese, ma dobbiamo tornare a parlare dello stesso operatore virtuale in occasione della nuova campagna per l’offerta Very da 4,99 euro al mese con 50 Giga, disponibile per un tempo limitato e solo per alcuni clienti.

Come segnalato da MondoMobileWeb, il piano tariffario in questione si chiama Very 4.99 50GB e viene proposto esclusivamente ad ex clienti WindTre (che ricordiamo essere l’operatore principale al quale si appoggia Very Mobile) come campagna SMS winback. Il messaggio che arriva sul numero interessato è simile al seguente: “L’occasione ideale per passare a Very: 50 Giga, minuti ed SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese con attivazione e SIM Gratis online. Un’offerta a cui non puoi resistere disponibile solo fino al 24/2! Per attivazione, info e condizioni vai su verymobile.it/promo50”.

Il pacchetto dati si compone dunque di minuti senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, oltre a SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di Internet su rete 4G. Nulla di eccezionale, ma che spicca per il prezzo mensile di 4,99 euro; normalmente, per chiarezza, si ottengono soltanto pacchetti Voce a questo prezzo con minuti illimitati e al massimo 1 Giga di Internet.

Se siete ex clienti WindTre potrebbe arrivarvi il messaggio sopra citato con date di scadenza dell’offerta differenti. Insomma, meglio prestare molta attenzione agli SMS che vi arrivano in questi giorni. Al contrario, gli ex clienti di altri operatori – o consumatori che vogliono semplicemente effettuare la portabilità – non potranno accedere alla medesima offerta.

In chiusura, vi rimandiamo proprio alle offerte di portabilità WindTre di febbraio 2023.