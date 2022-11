Il 50% degli indirizzi Bitcoin sono in perdita: non succedeva da quasi due anni

I forti ribassi del mercato delle criptovalute della giornata odierna ed in generale degli ultimi periodi, hanno provocato perdite nella maggior parte dei wallet. CoinDesk riferisce che la maggioranza degli indirizzi che detengono Bitcoin ora sono in perdita, per la prima volta da marzo 2020.

Nel rapporto pubblicato, Coindesk spiega che poco più del 51% degli indirizzi, pari a 24,56 milioni su un totale di 47,85 milioni di indirizzi attivi, sono in perdita ed al di sotto del prezzo d’acquisto della criptovaluta. I dati sono stati forniti dalla società di analisi IntoTheBlock, secondo cui circa il 45% è in guadagno e la parte restante è in pareggio.

Anche in passato il mercato ha registrato trend di questo tipo, che si sono conclusi con la maggior parte degli indirizzi out-of-the-money (in perdita): nel gennaio 2019 la percentuale si attestava al 55% quando il Bitcoin aveva toccato il fondo avvicinandosi a 3.200 Dollari, salvo poi iniziare una corsa al rialzo tre mesi dopo. Nel 2015 invece la stessa percentuale era salita al 62%, ma come spiegato dagli analisti i dati passati non sono garanzia di ciò che potrebbe accadere in futuro ed il caso FTX potrebbe provocare ulteriori ricadute sul mercato.

C’è però anche chi sta approfittando di questo trend: è il caso di El Salvador che sta acquistando un Bitcoin al giorno, sperando in tempi migliori.