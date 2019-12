50 orsi polari 'invadono' villaggio della Russia. Il motivo? Lo scioglimento dei ghiacci

Secondo i residenti locali più di 50 orsi polari sembrano essersi radunati ai margini di un villaggio (Ryrkaypiy) situato nell'estremo nord della Russia. Potrebbe sembrare una notizia "simpatica", ma cela un motivo molto serio: i cambiamenti climatici.

A spingere gli orsi in questi luoghi abitati, afferma la filiale russa del World Wildlife Fund, sarebbe stato l'assottigliamento dei ghiacci sulla costa. Secondo quanto riferito dal WWF, 56 orsi polari si sono radunati all'interno di un'area di un chilometro quadrato (e non è la prima volta). "Il numero di incontri tra umani e predatori nell'Artico è in aumento", dichiara l'organizzazione.

"Il motivo principale è il declino dell'area ghiacciata del mare a causa del cambiamento climatico. In assenza di copertura del ghiaccio, gli animali sono costretti a scendere a terra in cerca di cibo", continua in una dichiarazione il WWF. "Abbiamo creato un punto di alimentazione con carcasse di trichechi raccolti lungo la costa", afferma Tatyana Minenko del Bear Patrol. "Finché non ci sarà un grande congelamento, il ghiaccio marino non si formerà e gli orsi rimarranno sulla costa".

Il servizio meteorologico russo ha affermato che le temperature nella regione dovrebbero scendere in questi giorni e che il ghiaccio costiero dovrebbe congelare entro l'11 dicembre. Gli orsi polari visitano regolarmente aree abitate da esseri umani nella Russia artica per cercare cibo, spesso in discariche. Tuttavia, il numero di questi incontri è cresciuto a dismisura, parallelamente ai sempre più marcati cambiamenti climatici.