Il 50% delle placche arteriose del cuore sono formate da microplastiche

Le microplastiche sono frammenti minuscoli che hanno invaso ogni angolo del nostro ambiente, fino a raggiungere gli organi umani. La loro pervasività solleva interrogativi pressanti sulla salute, spingendo i ricercatori a indagare gli effetti di queste particelle su modelli organici in miniatura e su animali.

Tuttavia, gli studi pregressi hanno spesso utilizzato concentrazioni di microplastiche non rappresentative dell'esposizione reale e pochi hanno esplorato l'impatto diretto sull'uomo. Uno studio pionieristico condotto in Italia ha fatto luce su questa tematica, scoprendo frammenti di microplastiche in depositi grassi rimossi dai pazienti durante interventi per liberare arterie ostruite.

Questa pratica, nota come endarterectomia carotidea, riduce il rischio di ictus futuri. La squadra di ricerca, guidata da Raffaele Marfella dell'Università di Campania a Napoli, ha voluto esplorare la relazione tra la presenza di microplastiche nelle placche e il rischio di ictus, attacchi cardiaci non fatali e morte.

Seguendo 257 pazienti per 34 mesi, i risultati hanno mostrato che quasi il 60% aveva quantità misurabili di polietilene nelle placche estratte, e il 12% presentava anche policloruro di vinile (PVC) nei depositi grassi. Con le microplastiche ormai rinvenute nel flusso sanguigno umano, i timori per la salute cardiaca si intensificano. Studi di laboratorio suggeriscono che le microplastiche possano innescare infiammazione, stress ossidativo nelle cellule cardiache, alterare la funzionalità cardiaca e causare cicatrici nel cuore di animali come i topi.

I pazienti con microplastiche nelle placche avevano una probabilità 4,5 volte maggiore di subire ictus, attacchi cardiaci non fatali o di morire per qualsiasi causa rispetto a quelli senza microplastiche rilevabili. La presenza di queste particelle veniva confermata mediante tecniche avanzate di analisi, che distinguevano il carbonio dei tessuti umani da quello delle plastiche derivanti da petrolio.

Sebbene lo studio stabilisca solo un'associazione e non una causalità diretta tra microplastiche e effetti avversi sul cuore, pone domande urgenti sulla necessità di ridurre l'esposizione a queste particelle.