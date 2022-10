Trovato a 500 anni luce di distanza un 'pianeta marshmallow', ma non è fatto di zucchero

Esistono dei mondi davvero incredibili e curiosi nel nostro Sistema Solare, come l'ultima scoperta da parte degli addetti ai lavori: un mondo paragonabile alla densità di un marshmallow, definito dagli scienziati il "più soffice" esopianeta mai scoperto fino ad oggi in orbita attorno a una stella nana rossa.

Il corpo celeste si chiama TOI-3757b ed è un gigante gassoso in orbita attorno a una stella nana rossa nella costellazione dell'Auriga, a circa 580 anni luce di distanza. Il mondo è stato trovato mediante l'uso del telescopio spaziale TESS, che opera rilevando i regolari cali di luce causati da un pianeta che passa davanti alla sua stella.

La massa di TOI-3757b è pari a quella di 85 Terre. Per darvi un po' di contesto e farvi capire la particolarità di questa nuova scoperta, dovete sapere che Giove, il gigante gassoso del nostro sistema solare, ha una massa di circa 318 Terre, con una densità media di 1,33 grammi per centimetro cubo. Saturno, sempre del nostro "quartiere galattico", ha una densità talmente bassa (di 0.687 grammi per centimetro cubo) che se fosse messo all'interno di una vasca da bagno galleggerebbe.

La densità media di TOI-3757b è, invece, di 0,27 grammi per centimetro cubo e rientra nella categoria degli esopianeti "super-puff", chiamanti anche colloquialmente dagli scienziati "pianeti di zucchero filato". TOI-3757b è quindi così leggero che gli scienziati lo hanno soprannominato "di marshmallow" e il team dietro la scoperta spera di scoprire più luoghi simili in futuro.

"Trovare più sistemi di questo tipo con pianeti giganti - che una volta si teorizzava essere estremamente rari intorno alle nane rosse - fa parte del nostro obiettivo di capire come la formazione dei pianeti", afferma infine l'astronomo planetario Shubham Kanodia del Carnegie Institution for Science's Earth and Planets Laboratory.