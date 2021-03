Tutte le 500mila opere del Louvre a portata di click, gratis, per la prima volta

Il Museo del Louvre, che negli ultimi tempi è stato chiuso a causa della pandemia di Coroanvirus, ha deciso di lanciare un nuovo portatile in cui è possibile accedere in maniera del tutto gratuita ai quasi 500mila documenti ed opere d'arte ospitate all'interno della struttura.

L'accesso può essere effettuato attraverso il portale collections.louvre.fm, che guiderà gli appassionati ed i lettore all'interno dei 482.943 documenti. Oltre alle opere più famose, tra cui figura la Gioconda di Leonardo da Vinci, è possibile consultare anche le serie archeologiche frammentarie delle antichità greche, ma anche dei percorsi guidati.

A disposizione del lettore ci sono anche avvisi e materiali di vario tipo. Il sito è disponibile anche in lingua inglese oltre che, ovviamente, in francese, e copre anche il museo Delacroix e le opere recuperate in Germania ed affidate alla custodia del Louvre.

"Questo è un passo che è stato preparato con l'obiettivo di servire il grande pubblico così come il pubblico dei ricercatori. L'accessibilità è al centro delle nostre missioni" ha affermato Jean-Luc Martinez, il presidente e direttore del Louvre, il quale ha specificato che è stato rinnovato anche il sito del museo.

Collegandosi al sito web delle collezioni è possibile iniziare le esplorazioni per aree tematiche o album, ma è anche disponibile una mappa interattiva del museo.