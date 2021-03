Il 52% delle app che usiamo quotidianamente condivide i nostri dati con terze parti

pCloud ha effettuato degli studi per determinare in che modo le applicazioni che utilizziamo quotidianamente utilizzano i nostri dati personali e dove vanno a finire le nostre informazioni. La questione è di stretta attualità soprattutto alla luce della guerra tra Apple e Facebook scoppiata in vista del lancio di iOS 14.5.

E' emerso che il 52% delle applicazioni testate hanno condiviso le informazioni degli utenti con terze parti per fornire pubblicità mirata.

In cima alla classifica ci sono i social network come Instagram, Facebook e YouTube, che raccolgono la maggior parte delle nostre informazioni che però nella maggior parte vengono fornite volontariamente dagli utenti al momento della registrazione.

Di seguito l'elenco delle 10 app che condividono maggiormente le informazioni egli utenti:

Instagram (79% dei dati personali raccolti) Facebook (57% dei dati personali raccolti) LinkedIn (50% dei dati personali raccolti) Uber Eats (50% dei dati personali raccolti) Trainline (43% dei dati personali raccolti) YouTube (43% dei dati personali raccolti) YouTube Music (43% dei dati personali raccolti) Deliveroo (36% dei dati personali raccolti) Duolingo (36% dei dati personali raccolti) eBay (36% dei dati personali raccolti)

Nel rapporto di pCloud si legge "YouTube non è il peggiore quando si tratta di vendere le tue informazioni. Il primato va a Instagram, che condivide l'incredibile 79% dei tuoi dati con altre società. Incluso l'acquisto di informazioni, dati personali e cronologia di navigazione. Non c'è da stupirsi che ci siano così tanti contenuti promossi sul tuo feed". Sostanzialmente quindi il 52% delle applicazioni ha condiviso i nostri dati con terze parti.

Interessante anche un altro aspetto analizzato dallo studio. pCloud infatti ha anche stilato una classifica delle dieci migliori app che raccolgono dati a nostro vantaggio, ad esempio per farci ottenere un buono sconto per il nostro compleanno:

Facebook Instagram Klarna Grubhub Uber Uber Eats eBay Just Eat LinkedIn Twitter

In termini di sicurezza, queste sono le applicazioni che non condividono i nostri dati con terze parti:

Signal Clubhouse Netflix Microsoft teams Google Classroom Shazam Etsy Skype Telegram Boohoo

Lo studio completo è disponibile poco sopra e fornisce dei dati molto interessanti su applicazioni che utilizziamo quotidianamente.