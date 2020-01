Il 52% dei cittadini intervistati in UK pensa che lo sbarco dell'uomo sulla Luna sia falso

La teoria del complotto più famosa - sul web e non - riguarda sicuramente quella dell'allunaggio lunare. Nonostante scienziati ed esperti abbiano smontato tutte le tesi dei complottisti, molti continuano a credere che l'uomo, nel 1969, sul nostro satellite non ci sia mai arrivato.

Come riportato da Daily Mirror, infatti, il 52% dei cittadini britannici pensa che l'atterraggio sulla Luna dell'Apollo 11 sia stato falsificato. La cosa più incredibile è l'età degli intervistati che gridavano al complotto: il 73% dei ferventi cospiratori aveva un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. In confronto, solo il 38% di quelli con più di 55 anni non credeva all'allunaggio.

Il sondaggio, condotto dal rivenditore online mobile e2save e dall'agenzia di ricerche di mercato Atomik Research, ha visto l'intervento di più di 1.000 pareri, tutti più incredibili dell'altro. Ad esempio, secondo il 64% degli intervistati i dinosauri non sono mai esistiti. Mentre il 30% di questi crede ai fantasmi e agli spiriti.

Ma le bizzarrie non sono certo finite: il 12% di loro crede che streghe e maghi siano reali. Di questi, un altro piccolo numero (dall'8 al 5 percento) crede nell'esistenza dello Yeti, di Biggoot, nelle fate e nei draghi. Vale la pena sottolineare che questo sondaggio ha una portata ridotta in confronto alla popolazione del Regno Unito, meno dello 0.002 percento del totale. Speriamo solo che la maggior parte dei cittadini britannici la pensi in maniera diversa.