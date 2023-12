Ogni 580 anni uno tsunami si quasi 30 metri si riversa in Nuova Zelanda

Questa scoperta, frutto di una ricerca condotta da un team di scienziati, getta nuova luce sui rischi naturali che minacciano l'arcipelago neozelandese. La ricerca, pubblicata sulla rivista JGR Solid Earth, ha analizzato 30.000 anni di tempo simulato per valutare il rischio tsunami derivante da terremoti sottomarini vicino alla Nuova Zelanda.

I risultati hanno mostrato che le onde più grandi tendono a colpire la costa nord-orientale dell'Isola del Nord, a causa della vicinanza della zona di subduzione di Hikurangi, dove la placca tettonica del Pacifico si immerge sotto quella australiana.

Il metodo utilizzato dagli scienziati per questa analisi è stato quello dei terremoti sintetici, che impiega modelli al computer per simulare migliaia di anni di attività sismica. Questo approccio ha permesso di superare i limiti dei record storici e geologici, che spesso sono incompleti o non vanno oltre 150 anni indietro nel tempo.

La ricerca ha rivelato che la zona di subduzione di Hikurangi è la fonte più pericolosa di terremoti tsunami vicino alla Nuova Zelanda, sebbene anche la zona di subduzione di Tonga-Kermadec, a nord dell'Isola del Nord, possa generare grandi terremoti capaci di provocare tsunami (sapete che esistono anche quelli sottomarini?). Inaspettatamente, si è scoperto che i pericoli di tsunami sono causati anche da faglie crostali più piccole e meno profonde, e non solo dalle faglie di subduzione.

Il modello suggerisce che la Nuova Zelanda può aspettarsi un tsunami di almeno 5 metri ogni 77 anni, e un'onda di almeno 15 metri ogni 580 anni, mentre nei casi peggiori può arrivare anche a 28 metri. Questi dati sono cruciali per la pianificazione e la preparazione alle emergenze in una regione frequentemente colpita da eventi sismici e tsunami. A tal proposito, ecco le onde anomale più alte mai registrate.