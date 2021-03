5G e 4G, 3 luoghi inaspettati dove si nascondono le antenne

Viviamo in un mondo ormai perennemente connesso, dato che le persone sono solite girare per le strade con uno smartphone sempre a portata di mano. Tuttavia, posizionare antenne ben visibili ovunque può potenzialmente "rovinare" l'atmosfera di una determinata località, visto che queste non si contestualizzano al meglio in alcuni luoghi.

Per questo motivo, nel corso degli anni sono state trovate varie soluzioni per cercare di "nascondere" le antenne relative, ad esempio, alle reti 5G e 4G LTE. Stando anche a quanto riportato da PhoneArena, le idee creative non mancano di certo e risulta dunque interessante dare un'occhiata ad alcune delle scelte effettuate in giro per il mondo.

Il posizionamento più atipico arriva probabilmente dall'Arizona, dato che, stando anche a quanto riportato dalla CNN, ai lati di alcune strade sono stati piazzati dei cactus apparentemente in grado di contestualizzarsi bene con l'ambiente, perlomeno per chi passa in automobile. In realtà non si tratta di piante reali, ma di falsi cactus artificiali che contengono tutto ciò che serve per consentire alle persone di connettersi in 4G LTE e 5G. Questo sistema viene utilizzato nei pressi di Scottsdale ed è realizzato dalla Valmont Industries.

Un altro posizionamento che probabilmente non vi aspettate è quello effettuato a Indian Wells (California). Infatti, in questa cittadina della Contea di Riverside si è ben pensato di utilizzare le "sembianze" di una palma. L'atmosfera non viene dunque "rovinata" e coloro che sono soliti visitare la località possono tranquillamente navigare in 4G e magari, in futuro, in 5G.

A San Antonio (Texas), invece, c'è chi ha deciso di posizionare delle antenne 4G/5G all'interno dei lampioni presenti ai margini della strada. Questo tipo di posizionamento può potenzialmente portare vari vantaggi, in quanto si contestualizza bene all'interno dell'ambiente cittadino e al contempo potrebbe consentire in futuro di sfruttare il 5G come si deve, dato che uno dei suoi "punti di forza" risiede potenzialmente nella guida autonoma.

Insomma, le città si stanno adeguando a modo loro alla costante richiesta di connettività da parte delle persone. Quelli citati sono ovviamente solamente degli esempi di posizionamenti relativi alle antenne 4G LTE e 5G, ma siamo sicuri che la creatività non sia mancata anche in altre parti del globo.