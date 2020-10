5G, Bulgaria e USA firmano dichiarazione comune di sicurezza delle reti

Mentre l’Italia ha deciso di resistere alle pressioni del Segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo in ambito reti 5G, la Bulgaria ha firmato venerdì 23 ottobre una dichiarazione sulla sicurezza delle reti di telecomunicazioni mobili di quinta generazione allineandosi così all’iniziativa Clean Network statunitense.

Stando a quanto scritto da Reuters e da Radio Bulgaria, il Primo Ministro Boyko Borissov e il sottosegretario agli affari economici degli Stati Uniti si sono trovati di persona all’ambasciata USA a Sofia per discutere di sicurezza, telecomunicazioni ed energia nucleare, firmando infine documenti chiave per lo sviluppo di settori come e-health, trasporti, mobilità e infrastrutture energetiche.

In un video rilasciato dal governo bulgaro dopo la firma, Krach ha annunciato: “La Bulgaria è in buona compagnia. In quanto membro dell'Alleanza NATO, ora si unisce a 27 dei 30 stati membri della NATO come membro del Clean Network”, ovvero il piano ideato dagli USA per eliminare le “minacce a lungo termine alla privacy dei dati, alla sicurezza e ai diritti umani poste al mondo libero da attori maligni autoritari come il Partito Comunista Cinese”.

L'ambasciata degli Stati Uniti a Sofia ha definito la firma "storica" ​​e ha affermato che la Bulgaria si sta unendo a una "coalizione crescente di paesi e aziende impegnate a proteggere le proprie reti 5G da fornitori non affidabili"; Borissov, invece, ha aggiunto che si allineerà anche alle linee guida sulla sicurezza delle reti 5G fornite dall’unione Europea per costruirle su concorrenza leale e trasparenza. Nonostante ciò, non si è pronunciata su possibili fornitori selezionati per lo sviluppo delle infrastrutture nazionali; quasi sicuramente, però, seguirà l’esempio della Svezia e vieterà Huawei e ZTE.

A fine agosto in Francia Emmanuel Macron ha invece concesso al colosso di Shenzhen di continuare a contribuire allo sviluppo del 5G, ma gli operatori telefonici francesi che sceglieranno le tecnologie cinesi avranno un permesso limitato solo a 8 anni.