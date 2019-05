Quest'oggi il New York iImes torna sulla teoria secondo cui il 5G potrebbe causare il cancro. L'autorevole giornale sostiene che la notizia, che ancora non ha trovato riscontri ufficiali, rientrerebbe nelle azioni portate avanti dalla propaganda russa tramite il programma televisivo RT America.

RT America lo scorso anno ha infatti mandato in onda varie puntate riguardanti l'impatto sulla salute del 5G, ma da inizio anno la copertura mediatica sulla vicenda sarebbe ulteriormente aumentata. Ad oggi sono state contate sette puntate, tutte utilizzando fonti discutibili e rapporti scientifici di dubbio valore.

Le varie teorie cospirazioniste sarebbero poi raccolte su vari blog, allo scopo di aumentare la disinformazione e diffusione delle bufale. Ad aprile, la stessa rete ha affermato che l'esposizione al segnale 5G provocherebbe cancro, epistassi e difficoltà di apprendimento nei bambini.

I rapporti si riferiscono alle onde radio 5G come "radiazioni" ed includono titoli ad effetto allo scopo di destabilizzare l'opinione pubblica. Alcuni di questi si riferiscono al nuovo standard di connettività come "5G Apocalypse", avvertendo che le frequenze più alte saranno più pericolose per gli organismi viventi.

Gli scienziati hanno a più riprese contestato queste affermazioni, affermando che le onde 5G saranno ancora più sicure rispetto alle generazioni precedenti, in quanto le frequenze radio più elevate non possono penetrare nella pelle con la stessa facilità delle onde radio a bassa frequenze.

Il presidente Vladimir Putin ha adottato un approccio diverso nei confronti della tecnologia, affermando che "la sfida per i prossimi anni è quella di organizzare l'accesso universale ad internet ad alta velocità, per avviare il funzionamento dei sistemi di comunicazione di quinta generazione". Putin però ha già avviato i lavori per il web alternativo, attraverso cui sarà in grado di controllare tutto.