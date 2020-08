5G, Ericsson raggiunge quota 100 accordi per l'installazione di antenne nel mondo

Il colosso svedese Ericsson ha ufficialmente siglato 100 accordi in tutto il mondo per l’installazione di antenne ed equipaggiamento 5G. Questi contratti vanno ad aggiungersi a 58 accordi con operatori telefonici globali, e a 56 reti 5G già installate e funzionanti in 23 paesi, per una copertura in cinque continenti.

Questo traguardo dei 100 nuovi contratti è stato raggiunto in particolare grazie a un accordo con Telekom Slovenije siglato il 12 agosto 2020, uno dei tanti raggiunti sin dal 2014, quando Ericsson confermò una delle prime cooperazioni per lo sviluppo della rete mobile di quinta generazione. Inizialmente si trattava soltanto di una co-partecipazione tecnologica e sperimentazioni continue della tecnologia, ora invece si tratta di lanci commerciali e installazione di equipaggiamento avanzato.

A contribuire a questo successo è stato senza dubbio il ban di Huawei da parte degli Stati Uniti, un provvedimento che, accompagnato alle numerose pressioni come quella recente in Brasile, ha impaurito molti ormai ex-partner del colosso di Shenzhen e li ha portati verso Nokia o Ericsson.

Le richieste fatte a Ericsson sono molte: installazione di infrastrutture 5G in ambienti urbani, suburbani, rurali, aziende, uffici, università, istituti di ricerca e partner industriali. Grazie al 5G, Ericsson ha già garantito il supporto necessario per potenziare l’industria 4.0, permettere interventi chirurgici da remoto e automatizzare le fabbriche.

Il Presidente e CEO di Ericsson Börje Ekholm, ha anche aggiunto che “le esigenze dei clienti sono sempre state al centro dello sviluppo e dell’evoluzione della tecnologia 5G offerta da Ericsson. Siamo impegnati nel garantire lo sviluppo necessario a più di 100 provider in tutto il mondo, e continueremo a fornire i vantaggi del 5G a ogni Paese”.

Nel mentre, il vicino di casa finlandese Nokia sta siglando tanti altri accordi allo stesso modo, come quello con Taiwan Mobile per un totale di 400 milioni di euro.