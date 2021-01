5G, Europa arretrata rispetto USA e Corea del Sud: crescita dell'11% nel 2020

La rete mobile di quinta generazione 5G si sta diffondendo gradualmente in tutto il mondo, ma con ritmi particolarmente differenti: se, infatti, negli Stati Uniti attualmente è il 76% dei cittadini a riceverla e in Corea del Sud la quota è del 93%, in Europa risulta essere pari solamente al 24,4% della popolazione.

A rivelare questi dati è stata la European Telecommunications Network Operators Association (ETNO) nel rapporto annuale State of Digital Communications, dove è stata espressa anche la preoccupazione riguardante la debolezza della domanda di servizi 5G sul mercato del Vecchio Continente, problema possibilmente dovuto a diversi fattori come la potenza e solidità del 4G, il cambiamento delle infrastrutture in paesi come Svezia e Inghilterra dove Huawei è stata rimossa dalle aziende concorrenti, ma anche l’arretratezza tecnologica e il digital divide in alcuni paesi.

Secondo ETNO c’è anche un problema riguardante l’elevata frammentazione del mercato europeo, in quanto si possono contare circa 39 principali operatori di telefonia mobile contro i pochi, grandi nomi presenti negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Inoltre, le restrizioni normative avrebbero diminuito la competitività di questi operatori.

Lise Fuhr, Direttore generale dell'ETNO, ha affermato: “Supportiamo la Commissione europea nel suo tentativo di raggiungere la leadership digitale globale per l'UE. Ciò richiede una rinnovata attenzione agli investimenti in 5G, fibra e innovazione digitale. Le reti e i servizi digitali sono la base per la competitività globale e la ripresa verde dell'Europa, che a loro volta daranno potere ai cittadini europei”.

La sua speranza, dunque, è riposta su una crescita del lavoro di ricerca e sviluppo per incoraggiare un’azione più intensa in materia, rimuovendo ostacoli agli investimenti in 5G e innovazione digitale. Dovrà essere l’Unione Europea, però, a guidare questo sforzo ideando un approccio comune all’implementazione dei servizi in fibra ottica e rete 5G, così da spingere anche la ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19.

Intanto Nokia pensa anche al 6G: la società finlandese è stata scelta infatti per guidare il programma Hexa-X dedicato allo studio della sesta generazione delle reti mobili per un’integrazione con l’intelligenza artificiale.