AI e 5G insieme per il futuro della robotica con le nuove soluzioni di Qualcomm

Nello stesso evento in cui Qualcomm ha presentato le nuove feature dello Snapdragon X70 5G Modem Rf, Qualcomm ha svelato una nuova roadmap di soluzioni robotiche 5G ed edge-AI, attraverso l’introduzione delle piattaforme Qualcomm Robotics RB6 e RB5 AMR Reference Design.

Con queste nuove soluzioni di edge-AI e robotica, Qualcomm si prefissa l’obiettivo di creare robot più produttivi, autonomi ed avanzati per nuove realtà commerciali tra cui ARM, robot di consegna, robot di produzione, collaborativi, aerei UAM, infrastrutture industriali di droni e soluzioni di difesa autonome.

Queste capacità offriranno la possibilità di creare robot ed ambienti più intelligenti e sicuri con:

Maggiore autonomia per i robot di consegna a domicilio;

Coordinamento della gestione della flotta senza soluzione di continuità tra AMR in spazi industriali;

Dati e approfondimenti in tempo reale che permettono di prendere decisioni critiche nella produzione e nella logistica;

Intelligenza di prossima generazione per supportare il trasporto aereo urbano sicuro e autonomo.

Le due piattaforme Qualcomm Robotics RB6 e il Qualcomm RB5 AMR Reference Design supporteranno anche le applicazioni in evoluzione per gli OEM ed i produttori di robot che cercano di integrare i robot di terra in casi d’uso in tutti i settori, tra cui logistica, sanità, vendita al dettaglio, magazzinaggio, agricoltura, costruzione, servizi pubblici ed altro.

“Sulla base della crescita e del successo delle soluzioni di robotica di Qualcomm Technologies, la nostra roadmap ampliata di soluzioni contribuirà a portare l’AI migliorata e le tecnologie 5G per supportare innovazioni più intelligenti, più sicure e più avanzate attraverso la robotica, i droni e le macchine intelligenti”, ha dichiarato Dev Singh, Senior Director of Business Development e Head of Autonomous Robotics, Drones and Intelligent Machines di Qualcomm Technologies, Inc. “Stiamo alimentando le innovazioni della robotica con la connettività 5G e l’edge-AI premium che trasformerà il modo in cui pensiamo e affrontiamo le sfide e le aspettative del settore in continua evoluzione nell’economia digitale.”