5G, Google e Intel collaboreranno per velocizzare la diffusione della nuova rete

Il 5G sta raggiungendo sempre più zone del mondo, ma in zone come la stessa Europa la diffusione sarebbe particolarmente lenta. Per questo motivo Google e Intel hanno annunciato una nuova collaborazione per rendere più semplice e veloce l’implementazione della rete mobile di quinta generazione a livello globale.

In particolare, questa partnership prevede la creazione di strumenti per facilitare i lavori degli operatori sulle tecnologie Virtualized Radio Access Network (vRAN), le quali offrono maggiore efficienza, flessibilità e scalabilità e comportano risparmi notevoli sui costi di implementazione della rete, e Open RAN, che permette al personale specializzato di combinare e abbinare prodotti di diversi fornitori, beneficiando delle innovazioni e riducendo i vincoli ai fornitori stessi.

A facilitare il tutto sarà la combinazione dell'infrastruttura Cloud di Google e della piattaforma Anthos for Telecom insieme a FlexRAN e OpenMESS di Intel, mentre un laboratorio di convalida delle funzioni di rete permetterà agli operatori di testarle per ottimizzare la strategia applicativa.

L’obiettivo è semplice: accelerare la distribuzione delle applicazioni del 5G e dunque dell’intera rete stessa, riducendo i costi e il time-to-market. Come spiegato da Dan Rodriguez, direttore generale del Network Platforms Group di Intel, “La prossima ondata di trasformazione della rete è alimentata dal 5G e sta guidando una rapida transizione verso le tecnologie cloud native. Mentre i CSP sviluppano la loro infrastruttura di rete 5G, i nostri sforzi con Google Cloud e l'ecosistema più ampio li aiuteranno a fornire soluzioni agili e scalabili per casi d'uso 5G ed edge emergenti”.

