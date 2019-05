L'era del 5G inizia anche in Italia: Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile da oggi!

Xiaomi Italia ha annunciato, con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, che la variante 5G dello smartphone Mi Mix 3 è finalmente disponibile all'acquisto anche in Italia. Questo modello era stato annunciato durante il corso dell'ultima edizione del Mobile World Congress di Barcellona e gli appassionati lo stavano aspettando da tempo.

A livello di caratteristiche tecniche, Xiaomi Mi Mix 3 5G monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 operante alla frequenza massima di 2,84 GHz (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz), affiancato da una GPU Adreno 640, 6GB di RAM LPDDR4x e 64GB di memoria interna UFS 2.1 (non espandibile). Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MIUI 10, mentre la batteria è da 3800 mAh con supporto alla ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4.

Il display è un OLED HDR da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e aspect ratio 19,5:9 (slider per la fotocamera), mentre la dual camera posteriore è da 12MP (Sony IMX363, f/1.8) + 12MP (Samsung S5K3M3, f/2.4). Interessante anche la dual camera anteriore da 24MP (Sony IMX586, f/2.2) + 2MP, che fuoriesce dalla parte superiore dello smartphone tramite uno slider. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 alla porta USB Type-C passando per l'NFC. Viene invece a mancare il jack audio per le cuffie.

Tuttavia, la novità più grande è ovviamente la presenza del supporto al 5G, che viene garantita dal modem X50 5G. Xiaomi Mi Mix 3 5G è quindi il primo smartphone che supporta questa tecnologia a essere lanciato in Italia. Parlando di prezzi, lo smartphone viene venduto, nella sua colorazione Blue, al prezzo di 699,90 euro sul sito ufficiale di Xiaomi.