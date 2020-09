Il 5G interessa sempre di più: gli abbonamenti mondiali salgono a 80 milioni

Stando agli ultimi dati pubblicati nell’Ericsson Mobility Report del Q2 2020, gli abbonamenti al 5G a livello mondiale stanno crescendo vertiginosamente: nel periodo tra aprile e giugno 2020 sarebbero infatti 80 milioni i piani già attivati per sfruttare la rete mobile di quinta generazione, ben 50 milioni in più in un singolo trimestre.

Questa crescita vertiginosa viene accompagnata anche da successi sul mercato da parte delle maggiori aziende: la stessa Ericsson infatti ha dichiarato di aver ufficialmente siglato 100 accordi in tutto il mondo per l’installazione di antenne ed equipaggiamento 5G, mentre la compagnia finlandese Nokia ha siglato un accordo con il provider asiatico Taiwan Mobile per 400 milioni di Euro sempre per la fornitura di infrastrutture 5G.

Scendendo nel dettaglio, nel Q2 2020 si è registrato un incremento del 7% anno su anno degli abbonamenti mobile broadband (che ora ammontano a circa 6,4 miliardi), mentre gli smartphone compatibili venduti in questo periodo sarebbero 280 milioni. La crescita maggiore di abbonamenti è stata registrata in Cina e Nigeria, dove sono aumentati di 6 milioni di unità.

A crescere con un ritmo senza precedenti è invece il consumo di dati mobili: +53% su base annuale secondo lo studio di Ericsson, che ha aggiunto: “L’andamento del traffico dati è stato impattato dal Covid-19 e dalla quarantena, periodo nel quale è avvenuto uno spostamento del traffico dati mobile dal centro città alle aree residenziali, soprattutto nelle zone meno raggiunte da connessioni a banda larga su rete fissa”.

Se volete consultare il report integrale aggiornato a settembre 2020, il PDF è accessibile tramite questa pagina apposita.