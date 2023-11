Il 5G di iPhone 15 è più veloce di iPhone 14 in download: i dati di Ookla

Come noto, gli iPhone 15 di Apple sono dotati del chip X70 di Qualcomm, che promette velocità 5G più elevate rispetto all’X65 presente sugli iPhone 14 dello scorso anno. Alcuni test effettuati da Ookla e condivisi in rete confermano che effettivamente la velocità di download è migliorata in maniera notevole.

Come si può vedere nel grafico presente in calce, che si basa sui dati raccolti dal suo Speedtest online, Ookla ha determinato che gli iPhone 15 supportano una velocità di download fino al 54% maggiore rispetto a quelle registrate dagli iPhone 14 dello scorso anno.

iPhone 15 Plus (su queste pagine trovate la nostra recensione di iPhone 15 Plus), nello specifico, ha registrato una velocità di download maggiore del 54% rispetto al modello equivalente della lineup 2022. iPhone 15 invece ha avuto una velocità di download migliore del 45%, mentre iPhone 15 Pro Max è stato il 27% più veloce del suo predecessore ed iPhone 15 Pro del 25%.

Complessivamente, gli iPhone 15 hanno fatto segnare velocità di download più elevate tra tutti i dispositivi Apple, ma hanno anche superato i competitor di Samsung. Le velocità medie su iPhone 15 Pro Max sono state pari a 285 Mb/s. Il modello base ha fatto segnare la velocità di download più bassa è stato iPhone 15, con 249 MB/s, un dato che però ha comunque superato il Galaxy Z Fold5 e Z Flip5.