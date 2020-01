5G in Italia, avviato lo spegnimento delle frequenze televisive a 700 MHz

Dopo l'arrivo nelle prime grandi città, da oggi parte la vera e propria espansione del 5G in Italia. Infatti, è iniziato lo spegnimento delle frequenze televisive a 700 MHz, un passaggio di fondamentale importanza per portare questa connettività un po' ovunque nel nostro Paese.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Mondomobileweb, oggi il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha dato il via allo spegnimento del segnale televisivo nell'area A (province delle regioni Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio, vi ricordiamo che per l'occasione il territorio è stato suddiviso in tre "zone").

I lavori richiederanno parecchio tempo per essere completati definitivamente, visto che le frequenze a 700 MHz saranno utilizzabili solamente a partire dal 1 luglio 2020. In ogni caso, questa fase prevede la sostituzione dei programmi del digitale terrestre che attualmente si trovano sui CH 50 - 53. Il cambiamento avverrà secondo le seguenti tempistiche nelle prime zone coinvolte.

Dal 13 Gennaio al 30 Gennaio 2020 sarà il turno delle province di Oristano e Sassari in Sardegna;

sarà il turno delle province di Oristano e Sassari in Sardegna; Dal 3 Febbraio all'8 Maggio 2020 saranno sostituite le frequenze nelle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia in Liguria;

saranno sostituite le frequenze nelle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia in Liguria; Dal 20 Aprile al 30 Maggio 2020 verranno sostituite le frequenze nelle province di Massa Carrara, Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto in Toscana;

verranno sostituite le frequenze nelle province di Massa Carrara, Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto in Toscana; Dal 4 Maggio al 30 Maggio 2020 sarà l'ora delle province di Viterbo, Roma e Latina nel Lazio.

Più avanti, durante la seconda fase che inizierà a maggio 2020, verranno coinvolte, con spegnimento facoltativo, anche le province di Arezzo, Firenze, Cagliari, Nuoro, Sud Sardegna, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Frosinone e Rieti.

Per chi non lo sapesse, la banda 700 MHz è importante per il 5G soprattutto per via del fatto che è in grado di attraversare al meglio gli ostacoli e portare di conseguenza il nuovo standard in termini di connettività all'interno degli edifici. Gli operatori che potranno utilizzare queste frequenze saranno Vodafone, TIM e iliad.