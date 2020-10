5G, Italia blocca un accordo tra Fastweb e Huawei per le infrastrutture nazionali

Dopo l’incontro tra il Segretario di Stato degli USA Mike Pompeo e il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, tenutosi alla Farnesina per discutere di temi come la sicurezza della rete 5G italiana, Huawei sembrava poter tirare un sospiro di sollievo. Le ultime notizie provenienti dal Belpaese però non sarebbero positive per il colosso di Shenzhen.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, che a sua volta ha ottenuto questa informazione da tre fonti vicine alla questione, l’Italia avrebbe impedito al gruppo di telecomunicazioni Fastweb di firmare un accordo con Huawei Technologies per la fornitura di apparecchiature per la sua rete centrale 5G. La decisione sarebbe stata presa nel corso di una riunione del 22 ottobre e segna la prima volta in cui le autorità nazionali pongono un veto a un accordo della compagnia del Dragone.

Una fonte di alto livello avrebbe riferito a Reuters che “Il governo ha posto il veto all'operazione, chiedendo a Fastweb di diversificare i suoi fornitori”, commento al quale entrambe le parti coinvolte hanno rifiutato di aggiungere ulteriori dichiarazioni; un altro funzionario ha affermato che Roma vuole ancora valutare se Huawei può svolgere un ruolo nelle reti core 5G o se è meglio virare su alternative come Nokia ed Ericsson per adottare una politica filo-statunitense.

A luglio Huawei ha ricevuto un’altra batosta quando TIM ha deciso di escluderla dalla lista dei potenziali fornitori per le proprie infrastrutture in Italia e Brasile. Ma il Belpaese non è l’unico Stato europeo in cui l’azienda di Shenzhen sta avendo difficoltà: anche le autorità svedesi hanno deciso di vietare sia Huawei che ZTE, impedendo loro di accedere all’asta per aggiudicarsi le frequenze 5G.