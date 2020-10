5G, l'Italia non cede alle pressioni di Pompeo: 'sicurezza nostra priorità'

Nel corso dell’incontro con il Segretario di Stato degli USA, Mike Pompeo, che ieri è stato ospite del Governo Italiano a Roma, si è ovviamente parlato anche del 5G. Il politico americano ha messo in guardia la nostra nazione dai pericoli rappresentati dalla Cina, ma l’Esecutivo Italiano non sembra aver ceduto alle pressioni.

Durante la conferenza stampa congiunta tenuta alla Farnesina, Mike Pompeo ha affermato che nella “discussione con il premier Conte ho chiesto di fare attenzione alla privacy dei suoi cittadini. Il Partito comunista cinese sta cercando di sfruttare la propria presenza in Italia per i propri scopi strategici, non sono qui per fare partenariati sinceri”.

Il Ministro degli Esteri, Luigi di Maio, dal suo canto ha subito cercato di rassicurare Pompeo ed ha affermato che “abbiamo ben presenti le preoccupazioni americane”, ma “la sicurezza nazionale è la nostra priorità”. Di Maio ha anche voluto chiarire che “l’Italia è pienamente conscia di assicurare la sicurezza delle reti 5G”ai propri cittadini e per questo motivo il Governo ha adottato lo strumento della Golden power che “potenzia la capacità di monitoraggio del Governo in materia di telecomunicazioni”.

In passato si era parlato di un possibile dietrofront del Governo Italiano su Huawei, ma al momento non sono arrivate indicazioni di questo tipo.