5G in Italia: partono a Genova i primi test della nuova tecnologia

Genova si è svegliata con il 5G. Questa mattina infatti sono cominciati i primi test per il controllo del territorio utilizzando la rete 5G. Il tutto è avvenuto tramite dei droni professionali targati Seilkey e pilotati dal Network Operation Service di Liguria Digitale, che hanno sorvolato i parchi di Nervi.

I comandi sono stati inviati direttamente dalla centrale operativa in cloud creata ad hoc da TIM. Soddisfatto il sindaco di Genova, Marco Bucci, secondo cui "lo sbarco del 5G a Genova segna un grande passo in avanti per la città: per una realtà come la nostra, che vuole essere all’avanguardia sull’innovazione tecnologica, questa sperimentazione è un passo fondamentale. La collaborazione tra Liguria Digitale, TIM ed Ericsson insieme a Comune di Genova e Regione Liguria ci sta proiettando verso il futuro e ci permetterà di offrire servizi innovativi e di qualità ai cittadini ma soprattutto di attrarre nuove aziende ad investire sul territorio".

Ovviamente da questi test alla possibilità di utilizzare il 5G come rete passa ancora tanto, ma l'Italia sta facendo la sua parte per non farsi trovare impreparata: già nel corso dei prossimi mesi dovrebbe partire la fase di costruzione dell'infrastruttura su cui si poggerà il 5G, il tutto a poco meno di un anno dalla conclusione dell'asta per il 5G.