5G in Italia: TIM è l'operatore più veloce, seguito da Vodafone, Iliad e WindTre

Speedtest Intelligence di Ookla ha diffuso i dati relativi alle prestazioni delle reti 5G in Italia nel corso del secondo trimestre del 2021, nel corso del quale è spiccata la performance di TIM.

L'operatore telefonico si è infatti piazzato al primo posto della classifica del nostro paese con una velocità in download di 282,94 Mbps e di 24,50 Mbps in upload, distanziando di molto Vodafone, che è secondo con 178,73 Mbps in download e 16,51 Mbps in upload. Terzo posto per Iliad, che con la sua rete 5G è riuscito a raggiungere i 131,43 Mbps in download ed 11,62 Mbps in upload. Chiude la classifica del Bel Paese WindTre, con velocità di 88,92 Mbps in download e 16,09 Mbps in upload.

Per quanto riguarda le performance nelle città, al primo posto si è piazzata Napoli con una velocità media di 223,98 Mbps, seguita da Torino, Bologna, Milano, Bari e Roma. Ultima posizione per Palermo, con una velocità media in download sotto rete 5G di 104,97 Mbps. Livellate invece le velocità in upload, ma spicca la performance di Catania con 26,62 Mbps.

Per tutte le informazioni su dov'è installato il 5G in Italia, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato con il relativo strumento per tutte le verifiche del caso.