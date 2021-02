5G: italiani tra i più scettici al mondo, pesano fake news e teorie del complotto

Una nuova ricerca condotta da Prolifics Testing, basato sulle ricerche online effettuate tramite Google dagli utenti, ha mostrato che gli italiani continuano ad essere tra i più scettici al mondo per quanto concerne la sicurezza delle reti 5G.

Lo studio si è basato sulle ricerche online effettuate dagli utenti sul tema delle reti di nuova generazione. E' emerso che in Italia in media vengono effettuate 12.910 ricerche al mese in cui vengono espressi dubbi o preoccupazioni sul 5G. L'Italia è nona, davanti a Francia e Spagna in questa particolare classifica, ma dietro a Sud Africa ed Olanda.

A sorpresa, anche la Germania rientra tra i paesi più scettici, ed infatti nella classifica è al sesto posto con una media di 17.550 ricerche al mese. Al primo posto troviamo gli Stati Uniti, che staccano il Regno Unito in maniera importante: sono questi i due paesi più scettici sul 5G al mondo.

Tra le ricerche ricorrenti su Google, che hanno contribuito a comporre la classifica, figurano "il 5G è pericoloso?", "il 5G è sicuro?", "il 5G provoca danni?", "il 5G fa male alla salute?" ed anche "il 5G causa o diffonde il Coronavirus?".

Gli studi sul 5G condotti ad oggi evidenziano che la nuova rete non causa alcun problema alla salute, tanto meno provoca l'alterazione del DNA.