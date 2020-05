5G di Nokia da record mondiale: toccati i 4,7 Gigabit al secondo!

Soddisfazione per Nokia, che ha raggiunto un nuovo record mondiale di velocità sotto la rete 5G negli Stati Uniti. Il colosso nordeuropeo infatti ha annunciato che utilizzando la rete OTA del centro di ricerca di Dallas, è riuscita a toccare una velocità di 4,7 Gigabit al secondo, con software ed hardware commerciali.

Il test è stato effettuato utilizzando lo spettro ad 800MHz per le onde millimetriche 5G, e supera il precedente record di 4,3 Gb/s detenuto da Ericsson, che aveva a sua volta superato Huawei, ferma a 2,92 Gbps.

Il produttore finlandese, in un comunicato ha spiegato che “la velocità è stata raggiunta combinando otto canali da 100 MHz sullo spettro di onde millimetriche tra i 28 GHz e 39 GHz, per un totale di 800 MHz di banda passante”. Nokia ha anche precisato che “il risultato dimostra che gli apparecchi sono in grado di raggiungere un flusso di dati più elevato”.

Gli analisti hanno sottolineato che probabilmente grazie a questo traguardo Nokia ha rafforzato l’idea del Governo Americano di poter fare a meno delle apparecchiature Huawei per lo sviluppo dell’infrastruttura per le reti di nuova generazione.

Nokia ha stretto accordi per il 5G con oltre 70 telco, tra cui Star Telecom a Taiwan. In particolare, l’azienda finlandese sta andando forte in Occidente, come ampiamente prevedibile visto che in Asia ed in Cina a dominare sono Huawei e ZTE.