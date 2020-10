5G, quali sono i paesi che si affidano di più alla nuova rete mobile?

Dopo aver visto la top 10 degli stati con la migliore connessione 5G al mondo, una nuova analisi condotta dal centro di ricerca Omdia ha mostrato quali sono quelli che si affidano di più alla rete mobile di quinta generazione, attualmente comunque ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Come mostra il grafico visibile in calce all’articolo, il Paese con le infrastrutture 5G più sviluppate al mondo è la Corea del Sud, che distacca di moltissimo Svizzera (dunque il primo Paese del Vecchio Continente) e Kuwait. Seguono nella Top 10 USA, Qatar, Cina, Regno Unito, Finlandia, Giappone e Germania. L’Italia è undicesima, quasi a pari merito con la Spagna.

La rapidità di adozione della rete mobile 5G è altissima in Svizzera, con 426 città coperte almeno all’80% e altre 109 ulteriori in arrivo entro maggio 2021. Il problema attuale, secondo Omdia, è che il rifornimento di equipaggiamento 5G e infrastrutture è stato limitato soprattutto a causa di tutte le diatribe con Huawei, che ha già ottenuto però il lasciapassare per rientrare nelle trattative per lo sviluppo del 5G in Francia, e a causa del coronavirus; inoltre, serve innanzitutto dotare i consumatori di smartphone col supporto al 5G.

Nonostante tutto, il capo analista di Omdia Stephen Myers ha rivelato che il 5G si sta espandendo rapidamente anche se la quarantena rallenta le operazioni. Ora l’impegno principale sarà capire come permettere ai paesini più remoti di utilizzare la rete mobile di quinta generazione, dato che nemmeno il 4G è disponibile nelle loro zone.