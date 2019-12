5G, Patuanelli su Huawei: 'Offre le migliori soluzioni ai migliori prezzi'

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in una dichiarazione rilasciata a Reuters ha osservato che Huawei dovrebbe avere il permesso di svolgere il proprio ruolo nello sviluppo delle infrastrutture di rete 5G nel nostro paese.

"Abbiamo approvato una legge che garantisce la sicurezza nazionale. Con le giuste difese, la possibilità di accesso di Huawei non è oggetto di dibattito" ha affermato il deputato del Movimento 5 Stelle.

Nel weekend ha fatto discutere la presa di posizione del COPASIR, secondo cui il Governo Italiano dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di escludere Huawei e ZTE dalla gara per il 5G.

Patuanelli però ha osservato che "Huawei offre le migliori soluzioni, ai migliori prezzi. Non si può sventolare la bandiera del libero mercato con una mano e quella del protezionismo nell'altra", in contrasto quindi rispetto al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, le cui opinioni saranno prese in considerazione dal Premier Conte, come reso noto qualche giorno fa dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Gli Stati Uniti accusano Huawei di essere una minaccia per la sicurezza nazionale, ed hanno chiesto agli alleati di escludere la società di Shenzhen dagli appalti per le apparecchiature del 5G, sebbene rappresenti il primo produttore al mondo nel segmento.