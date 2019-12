5G, Qualcomm al lavoro per portarlo su iPhone 'il più velocemente possibile'

Il presidente di Qualcomm, Cristiano Amon, ha rilasciato delle interessanti affermazioni sull'arrivo del 5G su iPhone. Il dirigente del colosso americano, pur non diffondendo alcun tipo d'indicazione su quando vedranno la luce i primi Melafonini con i modem di nuova generazione, ha affermato che la sua azienda ed Apple stanno lavorando alacremente.

Amon ha infatti rivelato che Qualcomm ed Apple rilasceranno un dispositivo con 5G "il più velocemente possibile", ma ovviamente non ha specificato se vedrà la luce già nel 2020 come indicato da vari analisti o meno.

Parlando con giornalisti ed analisti durante lo Snapdragon Tech Summit, Amon si è detto "molto contento dei progressi che stiamo facendo" ed ha affermato che il dispositivo Apple con 5G sarà "ottimo".

La necessità di lanciare lo smartphone il prima possibile però impone Apple e Qualcomm a raggiungere dei compromessi. Ed infatti Amon ha detto che mentre il primo iPhone 5G utilizzerà il modem progettato dalla propria società, potrebbe non includere tutto il front-end RF di Qualcomm, tra cui i circuiti tra componenti come l'antenna ed il ricevitore, che è importante per migliorare la ricezione del segnale.

Apple probabilmente utilizzerà la propria tecnologia ed i propri componenti, per poi integrare i modem Qualcomm. Non si tratta di una novità assoluta, in quanto la Mela morsicata l'ha già fatto negli anni precedenti, ma sarà senza dubbio interessante vedere che tipo di approccio adotterà anche con la nuova rete.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte qualche giorno fa, nel 2020 Apple lancerà quattro modelli di iPhone 12.