5G, il Regno Unito pronto ad escludere Huawei: annuncio in settimana?

Il Sunday Telegraph in edicola oggi parla di una clamorosa decisione da parte del governo del Regno Unito. Secondo quanto riferito, infatti, Boris Johnson la prossima settimana dovrebbe annunciare l'esclusione di Huawei dall'infrastruttura 5G che sta sviluppando la nazione.

Le motivazioni che si celano dietro questa scelta sarebbero puramente geopolitiche e sono legate alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti della Cina, che secondo l'intelligence britannica potrebbero avere delle gravi conseguenze su Huawei, che non potrebbe più garantire la sicurezza di cui necessitano le reti e che in precedenza aveva garantito.

Il piano per lo sviluppo della rete 5G del Regno Unito prevedeva un coinvolgimento per il 35% di Huawei, ma alla luce di questa scelta la percentuale dovrebbe azzerarsi con effetto più o meno immediato. Ma non è tutto, perchè il tabloid parla anche dello smantellamento delle strutture già esistenti di Huawei nell'infrastruttura 5G, che dovrebbe essere completata nel biennio 2026-27.

A pesare sulla scelta del governo Johnson sarebbero anche le pressioni di molti conservatori dell'esecutivo, che da tempo stanno facendo di tutto per allontanare il Regno Unito dalla Cina. Inoltre, nello scenario della Brexit, è fondamentale per la nazione trovare un accordo commerciale con gli USA e Trump.

