5G e rischi per la salute, il M5S: 'Tutte bufale, in Italia valori tra i più bassi'

Ha debuttato ufficialmente da qualche settimana anche in Italia la nuova rete 5G superveloce, ma da tempo sul web si dibatte sulla presunta pericolosità legata alle emissioni elettromagnetiche. Il Movimento 5 Stelle, nella persona della deputata Mirella Liuzzi, ha voluto fare chiarezza sulla questione smontando quelle che sono definite "bufale".

In un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, battezzato "facciamo chiarezza sul 5G", la parlamentare grillina sottolinea che "il 5G è una tecnologia dalle grandi potenzialità, che potrà essere applicata in diversi ambiti della nostra quotidianità", tra cui la medicina ed i trasporti.

Nei secondi successivi la Liuzzi si sofferma su alcune teorie che circolano in rete, come quella dei campi elettromagnetici, la cui esposizione è stabilita dalla legge e nel caso dell'Italia prevede valori tra i più bassi al mondo, circa 6 volt a metro. "Siamo cinquemila volte sotto la soglia scientificamente definita per prevenire effetti sul corpo umano e ampiamente al di sotto di quella europea che è tra i 41 ed i 51 volt al metro" afferma.

Sulla questione relativa agli effetti delle emissioni del 5G, la deputata sottolinea che "l'OMS ha già studiato gli effetti dei campi elettromagnetici anche per le frequenze del 5G, che sono quelle utilizzate per il digitale terrestre e per portare internet nelle case tramite wireless".

Infine, vengono anche allontanate le teorie circa l'aumento dei tumori, sebbene "alcuni studi ipotizzano degli effetti dannosi a partire da 50 volt al metro per un'esposizione di 19 ore al giorno per tutta la vita". I livelli bassi dell'Italia, infatti, consentono anche un innalzamento a 6 volt al metro, senza alcun tipo di ripercussione, come evidenziato dall'Istituto Superiore della Sanità.

Al momento gli unici operatori italiani che propongono offerte per il 5G sono TIM e Vodafone.