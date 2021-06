5G, Samsung approda in Europa: si parte con la sostituzione di Huawei nel Regno Unito

Mentre in Italia le apparecchiature 5G Huawei potranno restare senza problemi, facendo tirare così un sospiro di sollievo a Vodafone, lo stesso operatore telefonico sarà costretto a cambiarle con quelle di altre aziende. Tra queste, l’ultima selezionata è la sudcoreana Samsung Electronics, che così approda nelle reti mobili del Vecchio Continente.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, la necessità di un’espansione sempre più rapida del 5G in Gran Bretagna ha portato le due parti interessate a concludere un accordo per la fornitura di infrastrutture per la rete di quinta generazione. Questo costituisce il debutto della già nota Samsung nell’ambito delle tecnologie per le reti mobili, ma anche la prima di una possibile, lunga serie di accordi anche con l’operatore spagnolo Telefonica e l’operatore francese Orange.

Sebbene non siano noti i termini finanziari e temporali esatti dell’accordo commerciale tra Vodafone e la casa sudcoreana, è ben noto come il Governo inglese abbia ordinato la rimozione delle apparecchiature Huawei entro la fine del 2027; di conseguenza, entro tale anno Samsung completerà il primo, grande progetto 5G nel Vecchio Continente.

Si prospetta, però, un allargamento del bacino di affari nel tentativo di seguire Ericsson e Nokia, nomi che già dominano il mercato europeo per telecomunicazioni: “[Samsung] ha ancora molta strada da fare per raggiungere Ericsson e Nokia, ma ha un portafoglio RAN 5G a tutto tondo su banda larga mobile, accesso wireless fisso e reti 5G private, quindi dovrebbe essere visto come un vero contendente”, ha dichiarato l’analista Richard Webb a Reuters.

Intanto anche Google e Intel si stanno muovendo sul fronte 5G con una collaborazione per velocizzarne la diffusione.