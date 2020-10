Il 5G spinge iPhone 12 nel primo weekend di preordini: superata quota 7 milioni

Ancora informazioni sull’andamento dei preordini nel primo weekend di disponibilità di iPhone 12. A fornirle ancora una volta Ming-Chi Kuo, che qualche ora fa aveva parlato di domanda superiore alle aspettative. A confermare le indiscrezioni ci pensano le stime sui numeri.

Secondo Kuo, i preordini di iPhone 12 avrebbero eguagliato quelli registrati da iPhone 11 lo scorso anno. Complessivamente, nelle prime 24 ore sarebbero state prenotate tra 1,7 e 2 milioni di unità, rispetto ai 500-800mila di iPhone 11.

A quanto pare a spingere domanda sarebbe stato principalmente il supporto al 5G, che avrebbe dato il via ad un nuovo ciclo di sostituzione, simile a quello visto con iPhone 6 Plus che aveva portato al debutto dei primi schermi grandi.

Kuo stima che nelle prime 24 ore iPhone 6 aveva raggiunto quota 4 milioni, ma il raffronto con iPhone 12 non può essere fatto in quanto Apple ha optato per un lancio scaglionato: il prossimo Novembre infatti sarà possibile prenotare iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max.

Complessivamente, però nel tutto il fine settimana gli utenti avrebbero preordinato 7-9 milioni di iPhone 12 e 12 Pro.

Nella nota completa, pubblicata da AppleInsider, Kuo stima che iPhone 12 e 12 Pro rappresenteranno il 30 e 35% delle spedizioni totali di iPhone 12 nel quarto trimestre, mentre iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max si aggireranno rispettivamente tra il 10-15 e 15-20%.