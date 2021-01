5G, Svezia respinge ricorso di Huawei per il ban nel paese nordico

Continua la saga tra Huawei, Ericsson e la Svezia per la rete 5G del paese nordico: dopo il ban delle infrastrutture del colosso cinese da parte della Post and Telecom Authority (PTS) l’azienda ha infatti deciso di muoversi per vie legali, ottenendo però come risposta la respinta definitiva del ricorso presentato al tribunale svedese.

Come spiegato dall’agenzia di stampa Reuters, l’asta per le frequenze 5G in Svezia sta per avvenire e sia ZTE che Huawei ora sembrerebbero ormai escluse ufficialmente dalla gara. La Corte amministrativa suprema ha infatti affermato in data 14 gennaio 2021 che “una sentenza della Corte d'appello amministrativa in un caso relativo alla legge sulla comunicazione elettronica è definitiva e quindi non può essere impugnata, dunque l’appello [di Huawei] dovrebbe essere respinto”.

Ora però la società di Shenzhen starebbe attendendo le decisioni riguardo altri due appelli presentati a novembre sempre sulla stessa questione: la compagnia avrebbe affermato, inoltre, che tenere l’asta per la rete mobile di quinta generazione mentre le condizioni del divieto attuato dalla PTS sono ancora soggette a revisione avrebbe “gravi conseguenze”.

Un portavoce di Huawei ha dichiarato, in risposta alla decisione del tribunale svedese: “La speranza di Huawei era che la corte [suprema] adottasse un approccio più ampio alla questione della legge e considerasse l'appello per altri motivi, qualcosa che abbiamo presentato nel nostro appello”.

Altro dettaglio da non perdere è però la posizione di Ericsson: sebbene sia l’azienda casalinga diretta rivale di Huawei, il CEO Börje Ekholm si era detto completamente contrario alla decisione della PTS. Egli ha addirittura dichiarato che se il divieto di Huawei dovesse sussistere, Ericsson sarebbe pronta a lasciare la Svezia; questo perché il ban nei confronti della società cinese limiterebbe la libera concorrenza e il commercio, oltre che ritardare lo sviluppo e il lancio della rete mobile 5G nel paese. Riguardo la decisione del tribunale, però, finora Ericsson non ha rilasciato alcun commento.