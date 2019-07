Il 5G di TIM arriva anche a Napoli: obiettivo coprire altre 6 città entro fine anno

Dopo il lancio iniziale del 5G di qualche settimana fa, TIM annuncia l'arrivo della nuova rete superveloce anche a Napoli, in occasione delle Universiadi in corso nel capoluogo campano e per cui l'operatore telefonico è il digital partner ufficiale.

La città del Sud Italia si aggiunge a Milano, Roma e Torino in cui la commercializzazione è cominciata lo scorso 25 Giugno.

L'operatore telefonico ha confermato anche gli investimenti che intende effettuare per aumentare la diffusione del 5G nel nostro paese. Complessivamente, entro la fine dell'anno intende portare la rete in altre sei città, circa trenta destinazioni turistiche e cinquanta distretti industriali.

A lungo termine, i piani sono più ambiziosi e l'operatore intende raggiungere quota 120 città coperte entro il 2021, a cui si aggiungeranno 200 poli turistici e 245 distretti industriali. I miglioramenti dovrebbero riguardare anche la velocità di connessione, che passerà da 2Gbps a 10Gbps, ovviamente sugli smartphone supportati.

Il lancio del 5G da parte di TIM è stato accompagnato da qualche polemica da parte degli utenti, in quanto alcune notizie emerse negli scorsi giorni hanno confermato che l'operatore sta rallentando le offerte basate sul 4G per incoraggiare gli utenti a sottoscrivere i nuovi piani 4.5G o 5G per godere della piena velocità di connessione.