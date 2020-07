5G, Tim esclude Huawei dalla gara in Italia e Brasile: 'Scelta industriale'

Dopo le indiscrezioni sull'esclusione di Huawei dal 5G in Italia, emerse nella giornata di ieri e seguite da un duro comunicato della società cinese, arriva un'altra notizia da questo fronte. TIM infatti avrebbe deciso di escludere Huawei dalla lista dei potenziali fornitori per la propria infrastruttura in Italia.

Il rumor è stato riportato dall'agenzia AGI, secondo cui la scelta sarebbe stata presa anche per il Brasile e non avrebbe a che vedere con la situazione politica attuale, ma rientrerebbe in una precisa strategia industriale, che prevede la differenziazione dei partner.

L'operatore telefonico, di concerto, avrebbe invitato Ericsson, Nokia, Cisco, Mavenir ed Affirmed Network all'iter di selezione.

Al momento da parte di Huawei non sono arrivate dichiarazioni ufficiali in merito, ma a rimbalzare sono le dichiarazioni pubblicate nella mattinata di ieri in cui i dirigenti della filiale italiana si erano detti "fermamente convinti che la sicurezza e lo sviluppo dell'Italia Digitale debbano essere supportati da un approccio basato su fatti e non da illazioni infondate".

Di recente sono emerse anche altre indiscrezioni secondo cui il Regno Unito starebbe pensando di escludere Huawei, ma la stampa internazionale parla di perplessità anche in Germania e Regno Unito, sebbene al momento non siano state prese decisioni ufficiali.