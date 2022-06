5G TIM si espande in Italia: coperte altre 21 località nella penisola

Lo scorso maggio la rete 5G TIM ha raggiunto 16 località aggiuntive arrivando così, allora, a un totale di 57 comuni coperti dalla rete mobile di quinta generazione. Grazie ai continui lavori sull’infrastruttura, però, il numero si è alzato ulteriormente dato che, proprio in queste ore, TIM ha confermato la copertura di altre 22 località.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, il portale TIM dedicato al monitoraggio della copertura 5G è stato aggiornato includendo a partire da oggi altre località turistiche e piccoli comuni del Belpaese. Tra le principali città introdotte alla lista dell'operatore troviamo ora Nuoro, ma vediamo direttamente l’elenco completo delle nuove località italiane coperte dalla rete 5G TIM:

Nuoro

Amatrice

Baselice

Bovolenta

Caggiano

Cittareale

Giano

Corleto Perticara

Domus de Maria

Vetusto

Laconi

Leonessa

Oschiri

Perdasdefogu

Pernumia

Pertosa

Ricigliano

San Bartolomeo in Galdo

Scano di Montiferro

Vietri di Potenza

Villesse

Due Carrare

Ora complessivamente ci si sta avvicinando a 80 località, tutte con rete 5G per un massimo di 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload. Per maggiori informazioni è sufficiente recarsi sulla pagina TIM dedicata, dove l’operatore telefonico aggiorna continuamente l’elenco delle città compatibili con la rete mobile di quinta generazione.

Proprio a proposito di TIM, ricordiamo che è stato confermato il calendario di switch off del 3G con l’elenco dei comuni e i rispettivi periodi di spegnimento.