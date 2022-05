Il 5G TIM raggiunge altre 16 località in Italia: l'elenco aggiornato a maggio 2022

La rete 5G TIM sta diventando non solo più potente, come confermano i dati di velocità di OpenSignal, ma anche più diffusa sul territorio italiano: giusto in queste ore, infatti, altre località sono state inserite nella lista delle città coperte dalla rete mobile di quinta generazione dell’operatore italiano.

Come ripreso dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, sul sito ufficiale TIM dedicato alla mappatura del 5G troviamo numerose aggiunte per arrivare al totale di 57 località. In questa occasione specifica si parla delle seguenti 16 località prima non presenti nell’elenco: Beura-Cardezza, Castel di Tora, Codogno, Colle di Tora, Condofuri, Durazzano, Liberi, Manocalzati, Maserà di Padova, Mercogliano, Nizza Monferrato, Orio al Serio, Osio Sotto, Pero, Rionero in Vulture, e San Potito Ultra.

Ricordiamo dunque che le città coperte dal 5G sono le seguenti 19: Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta, Rovigo, Padova e Bari. La lista poi prosegue con numerose zone turistiche e località più piccole, che potrete trovare integralmente nella pagina dedicata. Infine, rammentiamo che la velocità di download massima arriva a 2 Gbps, mentre l’upload si limita a 150-300 Mbps.

Sempre à propos della società italiana, proprio una settimana fa è stato raggiunto un accordo storico tra TIM e Open Fiber per la fibra ottica.