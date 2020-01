Il 5G di TIM supera i 2 Gigabit al secondo: è primato europeo

TIM ha annunciato che la propria piattaforma di connettività 5G ha raggiunto un nuovo primato europeo grazie alle frequenze a 26 GigaHertz. La rete infatti è stata in grado di superare stabilmente la velocità di 2 Gigabit al secondo.

L'importante primato è stato conseguito da TIM in collaborazione con Ericsson e Qualcomm, e si va ad aggiungere ai successi sulle onde milimetriche che l'operatore telefonico ha raggiunto nel 2017 a Torino con la prima connessione 5G in Italia e nel 2018 a Roma con la prima videochiamata 5G in Europa.

Il record, si legge nella nota stampa, è stato raggiunto grazie ad un terminale CPEdi Askey RTL0200 che supporta i Modem-RF Systems 5G di Qualcomm Snapdragon X50.

L'operatore telefonico osserva anche che le performance potranno essere significativamente incrementate nel 2020, quando la rete sarà in grado di utilizzare fino ad 800 MHz ed a tendere 1.000 MHz.

“Con questo nuovo primato europeo 5G sulle onde millimetriche, TIM si conferma leader tecnologico grazie alla sua capacità di innovazione e ad un’infrastruttura di rete all’avanguardia in grado di abilitare la trasformazione digitale del Paese. Il risultato ottenuto ci permette di aprire la strada allo sviluppo di nuove soluzioni 5G sia per garantire l’ultrabroadband fisso a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni non ancora raggiunte da questo servizio, sia per coperture dedicate allo sviluppo dei servizi verticali di robotica e automazione in ambito smart manufactoring. Tutti i nostri clienti saranno in grado quindi di fruire di una vasta gamma di soluzioni integrate che consentiranno loro di entrare appieno nella Digital Society” ha commentato il Chief Technology and Information Officer di TIM, Michele Gamberini.