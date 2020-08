5G, ecco la Top 10 degli Stati con la migliore connessione al mondo

Mentre aziende come Ericsson continuano a siglare accordi su accordi per l’installazione di antenne 5G nel mondo, agenzie come OpenSignal già hanno stilato una Top 10 degli Stati con la connessione 5G più veloce (oltre alla Cina). In testa alla classifica, con risultati record, c’è un paese forse inaspettato.

A guidare la Top 10 infatti è l’Arabia Saudita, che ha moltiplicato di 14.3 volte la velocità registrata precedentemente con il 4G, passando da una media di 28.9 Mbps alla cifra mozzafiato di 414.2 Mbps. A completare la Top 3 sono Corea del Sud (58.9 Mbps 4G / 312.7 Mbps 5G) e Australia (42.8 Mbps 4G / 215.7 Mbps 5G). Seguono poi in ordine Taiwan, Canada, Kuwait (il secondo per migliorie dal 4G al 5G), Svizzera, Hong Kong, Inghilterra e Germania. Tra questi paesi, Canada, Taiwan e Hong Kong sono gli ultimi ad aver installato infrastrutture 5G sul proprio territorio.

Sono tanti gli operatori telefonici che attualmente offrono la rete mobile di quinta generazione ai propri clienti, tra cui STC Group in Arabia Saudita (che registra i dati migliori, attualmente); SK Telecom Co. e LG Uplus Corp. in Corea del Sud; Telstra in Australia; EE e Vodafone in Inghilterra; e T-Mobile negli USA, che però ora è dodicesima in classifica a causa della combinazione di banda bassa e banda media.

E l’Italia? Con l’opposizione da parte di più di 500 sindaci, poi abbattuta con il decreto “Semplificazioni”, in tantissime città le antenne 5G non sono state installate. Sarà questione di mesi (se non anche di uno-due anni) prima di vedere l’efficacia della nuova rete mobile nel nostro territorio.