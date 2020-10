5G, Unione Europea pensa a strategia per combattere le fake news sulla nuova rete

Mentre in Europa sempre più paesi si affidano al 5G, l’Unione Europea sta pensando sempre più a un piano a lungo termine per affrontare la disinformazione riguardo la nuova rete mobile di quinta generazione. A partecipare alla elaborazione di questa strategia sarebbero 15 Stati membri, in cui però mancherebbe l’Italia.

I firmatari della lettera congiunta inviata al Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, al Commissario per il mercato interno Thierry Breton e alla vicepresidente della Commissione europea responsabile per la coordinazione di politiche su valori e trasparenza sono i seguenti: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Svezia.

Riprendendo un passaggio della lettera, “È chiaro che stiamo assistendo a una crescente attività del movimento anti-5G in tutta l'Unione europea. […] Chiediamo di adottare un approccio attivo, a lungo termine e sistemico. Noi, come Stati membri, siamo disposti a contribuire a questa iniziativa a livello dell'UE con la nostra esperienza nazionale e le migliori pratiche per affrontare il problema della disinformazione del 5G e dei campi elettromagnetici”.

Come riportato anche dall’agenzia di stampa Reuters, l’Unione Europea vede il 5G come il fulcro della sua ripresa economica dalla pandemia COVID-19 e per questo è fondamentale che ogni Stato membro solleciti una maggiore ricerca scientifica sui rischi per la salute, assieme a una campagna di sensibilizzazione e un dibattito per chiarire ogni dubbio ai cittadini più scettici. False dichiarazioni e teorie del complotto in materia potrebbero infatti far deragliare la ripresa e gli obiettivi digitali posti dall’Unione.

Intanto altre ricerche recenti hanno mostrato che gli abbonamenti al 5G in tutto il mondo stanno crescendo vertiginosamente, con 80 milioni di piani attivati tra aprile e giugno 2020.