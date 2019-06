Il 5G di Vodafone sarà accessibile gratuitamente da alcune offerte

Vodafone ha annunciato qualche giorno fa il lancio del 5G in cinque città italiane, in programma domani 16 Giugno. A poche ore dal debutto della nuova rete, sono emerse le prime indicazioni sui prezzi delle offerte.

Come riportato dai colleghi di Tariffando, i clienti che hanno sottoscritto le offerte Shake It Easy, della gamma Red Unlimited e Vodafone One Pro potranno accedere gratuitamente alla rete di nuova generazione.

Per coloro che invece hanno attive altre promozioni invece sarà richiesta l'attivazione dell'offerta 5G Start, che dopo un primo mese gratuito avrà un prezzo di 5 Euro a rinnovo. Secondo quanto riferito, l'add-on sarà attivabile da domani da tutti tramite il 190 e l'applicazione My190.

Chiaramente per godere a pieno della connettività 5G sarà necessario uno smartphone in grado di supportare le nuove frequenze. Vodafone inserirà nel proprio listino Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG V50 ThinQ 5G ed il Samsung Galaxy S10 5G.

Nel corso della conferenza stampa tenuta dall'amministratore delegato, Aldo Bisio, ha svelato che la società ha intenzione di portare il 5G in cento città italiane entro il 2021, ma inizialmente la copertura è garantita solo a Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino.

La settimana da poco conclusa è stata caratterizzata da alcune proteste che hanno portato ad una richiesta di sospensione per il 5G.