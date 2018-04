5GB di storage gratuito in Cloud per tutti i nuovi Honor: ecco come attivarli

Nell'ultimo periodo abbiamo notato che molti possessori di dispositivi Honor conoscono il servizio Huawei Mobile Cloud, ma non sanno che probabilmente possono usufruire dei 5GB gratuiti proposti da esso anche con il proprio smartphone.

La società cinese ha, quindi, pensato bene di ribadire questa possibilità con un post sulla propria pagina Facebook ufficiale, sottolineando come sia possibile usufruire del tutto direttamente dalle Impostazioni. Non è stato specificato, però, dove recarsi esattamente e per questo abbiamo pensato di guidarvi passo passo. Vi spieghiamo come usufruirne.

Per attivare i 5GB gratuiti in Cloud, vi basterà recarvi in Impostazioni -> Account -> Cloud, cliccare su "Avanti" e accettare i termini del servizio. Una volta fatto questo, dovrete eseguire il login con il vostro Huawei ID, oppure registrarne uno. E' possibile anche accedere direttamente con il proprio account Google o Facebook. Successivamente, accettate anche i termini e le condizioni legate a Huawei ID. In alcuni casi sarà necessario verificare il proprio account tramite e-mail oppure eseguire un aggiornamento dell'applicazione. Ora potrete utilizzare il vostro spazio di archiviazione in Cloud.

Il tutto è disponibile ufficialmente per tutti gli smartphone della società montanti la nuova EMUI 8.0, che dovrebbe presto arrivare anche su dispositivi come Honor 8 e molti altri.