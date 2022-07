6,1 milioni e... aggiudicato! Venduto all'asta il primo scheletro di Gorgosauro

A New York, questa settimana, presso la sede locale della nota casa d'aste Sotheby's, è stato venduto per 6,1 milioni di dollari il primo scheletro di Gorgosaurus libratus, un dinosauro carnivoro vissuto nel Cretaceo superiore in Nordamerica. Chissà cosa ne farà il misterioso acquirente.

L'esemplare in questione, alto oltre tre metri e lungo quasi sette, ci si aspettava che andasse a coprire un range di offerte tra i 5 milioni e gli 8 milioni di dollari (data anche l'unicità della vendita). L'offerta aggiudicatrice ha superato quindi solo leggermente le previsioni minime.

"Il risultato colloca il Gorgosauro tra i dinosauri più preziosi mai venduti in un'asta e stabilisce un nuovo punto di riferimento per uno scheletro di questo tipo", ha affermato Sotheby's in una nota.

Il Gorgosauro era un predatore che vagava in Nordamerica circa 77 milioni di anni fa. Un tipico adulto della specie pesava circa due tonnellate, era quindi leggermente più piccolo del suo parente più famoso, il Tyrannosaurus rex.

I paleontologi, però, sono unanimi nell'affermare che era più feroce e veloce del T-Rex, con un morso decisamente più forte, di circa 42.000 newton rispetto ai 35.000 del tirannosauro.

Lo scheletro dell'esemplare venduto da Sotheby's è stato scoperto nel 2018 nel letto del fiume Judith vicino alla città di Havre, capoluogo nella contea di Hill nello stato americano del Montana.

Questa particolare vendita è un evento memorabile, soprattutto per Sotheby's, che per la prima volta mette all'asta uno scheletro di dinosauro completo, dopo che nel 1997 ci era andata molto vicina vendendo il T-Rex "Sue", completo al 90%, per ben 8,36 milioni di dollari.

Sotheby's ha anche affermato di aver lasciato piena libertà al fortunato offerente, rimasto ovviamente anonimo, di scegliere il nome del dinosauro: "Il Gorgosauro di oggi è stato messo all'asta senza nome, offrendo all'acquirente l'opportunità esclusiva di nominare il dinosauro".

Voi che nome gli dareste? Lo mettereste in salotto oppure davanti casa per spaventare i vicini? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in tema, sapete che è stato ritrovato un fossile di 100 milioni di anni sotto un ristorante? Davvero assurdo. Inoltre, sapete cosa fare in caso di rinvenimento di reperti archeologici?