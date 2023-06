Dal 6 Luglio 2023 la PEC sarà quasi obbligatoria in Italia: cosa cambia e perchè

Dal 6 Luglio 2023 dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata in Italia sarà quasi obbligatorio. Prosegue infatti la fase di transizione della pubblica amministrazione verso la dismissione quasi totale della carta per l’invio e ricezione delle comunicazioni.

Con l’entrata in vigore dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, dove è possibile registrare il proprio indirizzo PEC per ricevere multe, accertamenti, cartelle esattoriali, rimborsi fiscali, detrazioni ed altro, diventa praticamente obbligatorio dotarsi di un indirizzo PEC.

Il tempo massimo per la ricezione degli atti notificati dalla PA in forma cartacea oltre che digitale è fissato al 30 Novembre, come stabilito dal decreto Pa in cui si legge che “al fine di garantire la piena inclusione dei soggetti in divario digitale, fino al 30 novembre 2023, il gestore della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione invia al destinatario sprovvisto di domicilio digitale che non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo”.

L’INAD è attivo dallo scorso 6 Giugno 2023 e permette di registrare un indirizzo PEC dove ricevere le comunicazioni ufficiali della PA. L’accesso è garantito tramite SPID, CIE o Carta Nazionale Servizi ai cittadini che hanno compiuto almeno 18 anni d’età ed ai professionisti che svolgono professioni non organizzate in albi o collegi.

La Pubbliche Amministrazioni però potranno anche avvalersi della Piattaforma Notifiche Digitali, gestita direttamente da PagoPA per inviare le comunicazioni con valore legale ai cittadini.