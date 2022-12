Il 6% della massa terrestre è stata portata da asteroidi del sistema solare esterno

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy sembra aver confermato che il 6% della massa della Terra è stata portata da asteroidi dal Sistema Solare esterno. Tutto questo grazie ai campioni di materiali raccolti dalla sonda Hayabusa-2 sull'asteroide Ryugu.

Pochi grammi di suolo dalla superficie e dal sottosuolo della pietra spaziale hanno rivelato nuove informazioni sul passato del nostro pianeta e dell'intero sistema solare. Gli scienziati, in particolare, hanno analizzato le firme isotopiche di zinco e rame. Ogni elemento chimico è disponibile in più versioni a seconda del numero di neutroni nel suo nucleo.

Ciò non cambia le proprietà chimiche del materiale, ma quelle fisiche poiché gli isotopi hanno masse diverse. Alcuni isotopi non sono stabili e decadono dopo un po'. Questo rapporto tra gli isotopi diventa così un'impronta chimica per i materiali e, tra le tante cose, ci dice anche come si sono formati questi oggetti.

In questo studio il team ha confermato che la firma isotopica di rame e zinco lo rende simile al meteorite di Ivuna, che cadde in Tanzania il 16 dicembre 1938 e fa parte del gruppo CI delle condriti carboniose formati nel sistema solare esterno e alla fine migrati verso l'interno. Gli asteroidi che si sono formati più vicino al Sole hanno un valore diverso da Ryugu.

Con questo in mente, i ricercatori sono stati in grado di stimare che un asteroide simile a Ryugu deve aver contribuito per circa il sei percento alla massa terrestre.