Solo 6 persone in tutto il mondo svolgono questo lavoro a tempo pieno

Se alziamo lo sguardo al cielo può capitare di vedere una palla di fuoco che precipita, ma anche un piccolo aeroplano che scrive sullo sfondo azzurro. Questa professione si chiama skywriting e richiede abilità quasi acrobatiche e una precisione matematica. È talmente particolare che solo 6 professionisti la praticano in tutto il mondo!

Con messaggi visibili da chilometri di distanza ma destinati a svanire in pochi minuti, lo skywriting è una delle espressioni più fugaci ed emozionanti della comunicazione umana. Si avvale di piccoli aerei che, attraverso l'emissione di fumo, tracciano lettere ed immagini nell'azzurro del cielo. Quest'arte richiede una concentrazione assoluta e zero margine di errore: ogni lettera viene formata in circa 90 secondi e resta visibile solo per pochi minuti.

Una delle curiosità tecniche più affascinanti è che i piloti debbano scrivere i messaggi al contrario, affinché possano essere letti correttamente da chi guarda dal basso. Questo aspetto sottolinea quanto lo skywriting sia lontano dall'essere una semplice scrittura: è piuttosto una danza aerea, dove precisione e abilità si fondono in un'unica performance.

Lo skywriting si distingue per la sua esclusività e rarità, tanto che al mondo si contano solo sei professionisti che riescono a vivere di questa arte. La scarsità di skywriter attivi evidenzia la sfida e la dedizione necessarie per intraprendere questa carriera, rendendo ogni esibizione nel cielo un evento tanto raro quanto affascinante.

L'origine di questa pratica risale al Regno Unito del dopoguerra, quando fu usata per la prima volta per fini pubblicitari. Da allora, aziende di ogni settore hanno sfruttato il cielo come tela per messaggi promozionali, rendendo questa arte uno strumento di marketing dal forte impatto visivo. Il processo si basa sull'utilizzo di olio di paraffina che produce una densa scia di fumo bianco biodegradabile se portato ad alte temperature mitigando gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico.