65 miliardi di dollari: Ecco quanto è costato finora questo clima estremo

Secondo quanto riportato dalla Munich Re, nota compagnia riassicurativa tedesca, gli eventi meteorologici estremi, legati ai cambiamenti climatici, hanno causato perdite totali per 65 miliardi di dollari nella sola prima metà del 2022. Un esborso incredibile che inevitabilmente andrà a ricadere non solo sulle aziende ma anche su Stati e cittadini.

Abbiamo scritto che la Munich Re è una compagnia riassicurativa sì, non è un refuso avete letto bene. Infatti la riassicurazione è un accorgimento di cui si servono le compagnie di assicurazione, soprattutto le più piccole, per assicurarsi a loro volta. Spesso proprio perché non dispongono dei mezzi per coprire i danni da calamità naturali.

Tornando al rapporto, i dati semestrali per il 2022 purtroppo non includono neanche le ricadute complete dell'ondata di caldo in Europa che, come purtroppo sappiamo, ha alimentato siccità, incendi e carenza d'acqua. Sarà quindi da aggiornare il già enorme balzello che si dovrà pagare a fine anno.

Ernst Rauch, capo scienziato per clima e geologia presso la Munich Re, ha affermato: "Quelli che stiamo vedendo potrebbero anche essere tutti eventi individuali e con cause diverse, ma presi insieme, una cosa è certa: la potente influenza del cambiamento climatico sta diventando sempre più evidente".

In Europa, ad esempio, il caldo estremo e la siccità di quest'estate hanno portato alla scarsità d'acqua ed agli incendi ben noti anche da noi in Italia, oltre che in Spagna e Portogallo.

Purtroppo è difficile stabilire una cifra esatta delle perdite dovute a quegli eventi poiché i loro effetti, come le perdite di produzione dopo la mancanza di acqua di raffreddamento, impiegano del tempo per emergere.

Inoltre, alcuni dei momenti peggiori dell'ondata di caldo in Europa hanno colpito nel mese di luglio e saranno quindi calcolati e registrati solo nei dati elaborati del secondo semestre dell'anno.

Come se non bastasse, le inondazioni in Australia sono state il disastro più costoso per il settore finanziario nel primo semestre, causando finora perdite assicurate per 3,7 miliardi di dollari. Alcune parti di Sydney hanno infatti ricevuto tanta pioggia in quattro giorni quanta ne vedrebbero normalmente in otto mesi.

"Dopo soli sei mesi, le perdite totali e le perdite assicurate dovute alle inondazioni in Australia sono già superiori rispetto agli anni record precedenti", ha affermato Ernst Rauch.

D'altronde anche da noi giugno e luglio sono stati mesi davvero duri. Siccità e caldo estremo stanno decimando le risaie della Pianura Padana. La peggiore situazione degli ultimi 70 anni, non si vedeva dal 1952 una siccità record in Nord Italia di tali proporzioni.